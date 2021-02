Soccorso Alpino al lavoro sui monti della Valsassina: recuperati uno scialpinista e un'escursionista

Soccorso Alpino in azione in Valsassina REPERTORIO

Due interventi, tra giovedì e venerdì, per la Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. Il primo è stato necessario compierlo nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 17:30, sulla pista da sci di Bobbio-Barzio, in località Valle di Corda. I tecnici sono intervenuti a supporto dell’elisoccorso per recuperare un uomo di 60 anni, residente in Brianza, che ha riportato una sospetta frattura a una gamba mentre praticava sci d’alpinismo. L’elicottero di Bergamo di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha infine portato l’infortunato in ospedale.

Escursionista si rompe una caviglia

Il secondo intervento è stato invece effettuato nel primo pomeriggio di venerdì a Vendrogno, sul Monte Chiaro: si è trattato del recupero di una escursionista nata nel 1964 e residente nel Milanese. La donna è scivolata sulla neve e ha riportato una sospetta frattura a una caviglia; anche in questo caso è intervenuto l’elisoccorso decollato da Bergamo, con le squadre della Valsassina a supporto delle operazioni.