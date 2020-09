Valsassina: si fa male sul Caminetto, escursionista settantacinquenne salvato dopo ore dal Soccorso Alpino

Intervento, domenica 27 settembre poco prima delle 13:00, per un uomo classe 1944 residente in provincia di Como, precipitato nella zona del Caminetto, sul Pizzo dei Tre Signori. Il malcapitato ha battuto la testa e riportato ferite, anche alla spalla. In un primo momento l’elisoccorso non era in grado di raggiungerlo a causa della nebbia e di una nevicata in corso. Ha, quindi, trasportato fino a dov'era possibile le squadre territoriali della Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, che hanno proseguito a piedi.

Intervento lungo sei ore

In un secondo momento le condizioni di visibilità sono migliorate e il ferito, assistito dai soccorritori, tra cui un sanitario del Cnsas, è stato portato con la barella fino a dove l’elicottero di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Caiolo (Sondrio), ha potuto raggiungerlo. L’uomo è stato esaminato dalla équipe dell’elisoccorso e poi portato in ospedale. I tecnici sono rientrati a piedi. L’intervento si è concluso intorno alle 19:00.

«Un ringraziamento è doveroso nei confronti dell’equipaggio dell’elisoccorso di Sondrio - pilota, medico e infermiere, tecnico di elisoccorso - per la professionalità e la collaborazione dimostrate anche in questa occasione», spiegano dal Cnsas.

