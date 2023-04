Cade lungo il sentiero, escursionista soccorso con l'elicottero

Cade lungo il sentiero che conduce alle Cascate del Cenghen, paura per un escursionista di 60 anni. L'infortunio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 25 aprile, nel territorio di Abbadia Lariana. Considerata la zona boschiva impervia, è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso.

L'elicottero, giunto dal Sant'Anna di Como, ha sorvolato i cieli di Abbadia e in prossimità della passerella a lago ha caricato i tecnici operativi del Soccorso alpino partiti dalla centrale del Bione. Nel video sotto riportiamo le spettacolari immagini del caricamento a bordo tramite verricello, attività complicata dal forte vento che spirava a quell'ora sul lago (folate tra i 20 e i 25 km/h). Il tutto sotto gli occhi di centinaia di frequentatori della spiaggia.

L'escursionista, cosciente, ha riportato vari traumi nella caduta. I tecnici lo hanno soccorso, immobilizzato e verricellato a bordo del mezzo aereo per il trasporto in ospedale in codice giallo.

L'elicottero sul lago

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incrodati sul Medale

L'elicottero era entrato in azione anche alle 10.45 del mattino sul Corno Medale per prestare aiuto a due persone rimaste incrodate: un uomo di 42 anni e una donna di 37. È intervenuto l'elicottero di Bergamo ma la messa in sicurezza dei due è stata effettuata da personale del Soccorso alpino. L'uomo e la donna sono stati poi trasportati in ospedale in codice verde.