Si fa male mentre cerca di raggiungere i Piani di Artavaggio: serve l'elicottero per una donna di Ballabio

Serio infortunio per un'escursionista lecchese per le montagne a cavallo tra Lecco e Bergamo. Tra i due allertamenti di venerdì 20 agosto per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione di Valle Brembana, uno ha riguardato una donna residente nel nostro territorio: il primo, avvenuto alle 15:00 nel territorio del comune di Vedeseta, è stato portato in favore di una donna di Ballabio di 51 anni che si è infortunata.

Rottura di una caviglia?

Stava percorrendo il sentiero che porta dal rifugio Cesare Battisti ai Piani di Artavaggio quando è scivolata e ha riportato una sospetta frattura a una caviglia. La centrale ha allertato le squadre, pronte a partire a supporto dell'elisoccorso di Areu, decollato da Bergamo. Una volta raggiunta e immobilizzata, la donna è stata recuperata con il verricello e portata presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'intervento è finito dopo poco più di un'ora.

La seconda chiamata è arrivata alle 16:05, per un ragazzo residente in provincia di Bergamo, caduto con la bicicletta mentre scendeva dalla pista a Piazza Torre. Sul posto l'elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che lo ha recuperato e portato in ospedale.