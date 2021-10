Cade e si fa male mentre scende dal San Primo. Recuperata con le corde

Lungo intervento sul San Primo, monte che si staglia sopra Bellagio. I tecnici del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana, sono intervenuti nel pomeriggio domenica 17 ottobre, intorno alle 16:45, per portare in salvo un'escursionista di 35 anni. La donna, mentre scendeva dalla cima dalla cima della montagna verso il rifugio Martina, è scivolata e si è procurata un trauma alla gamba destra. È partita la squadra del centro operativo del "Bione" di Lecco con i colleghi della Stazione del Triangolo Lariano.

I soccorritori l’hanno individuata in un punto situato circa 700 metri sopra il rifugio. L’hanno raggiunta, immobilizzata e calata con utilizzo delle corde, poi caricata sul mezzo e trasportata in prossimità della strada, dove ad attenderla c'era l’ambulanza. L’intervento è finito in serata.