Cade in un burrone mentre gioca con l'amico e precipita per venti metri: salvato

Intervento nell'Alto Lago lecchese per i tecnici del Soccorso alpino. Nel pomeriggio di martedì 14 giugno i membri della Stazione di Valsassina - Valvarrone hanno ricevuto una chiamata intorno alle 13.20: due ragazzi stavano giocando in una zona boschiva in località Perdonasco, nel comune di Dorio, quando uno dei due è precipitato in un canale roccioso per circa venti metri.

Soccorso impegnativo

La centrale ha attivato i tecnici della XIX Delegazione Lariana, che hanno raggiunto l'infortunato. Constatata la situazione sanitaria, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell'elicottero di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Villa Guardia (Como). Dopo un recupero tecnico abbastanza impegnativo, con un contrappeso effettuato dai soccorritori, l'infortunato è stato trasportato in un punto in cui era possibile recuperarlo con l'elicottero; poi è stato trasportato in ospedale. L'intervento è durato un paio di ore e ha impegnato sei tecnici.