Scivola con la bicicletta sul sentiero: lungo intervento, donna ricoverata

Intervento per i tecnici del Soccorso alpino. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 giugno, i tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone della XIX Delegazione Lariana sono stati attivati dalla centrale per l'infortunio occorso a una donna di 50 anni, scivolata sul sentiero in zona Sant'Ulderico, lungo l’anello del Monte Muggio (Casargo). La ciclista ha riportato la sospetta distorsione di una caviglia.

Prima è stata raggiunta dai soccorritori, valutata nella parte sanitaria e trasportata in barella fino al parcheggio dell'Alpe di Giumello, dov'era presente l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina che ha provveduto a trasportare l'infortunata presso l'ospedale; una volta giunta presso il nosocomio comasco, la 50enne è stata ricoverata in codice verde. L'intervento ha coinvolto una decina di soccorritori ed è durato tre ore circa.