Si schianta con il parapendio sul Monte Rai: paura per una francese

L'impatto aveva fatto pensare a conseguenze ben peggiori. Paura per una ragazza straniera, francofona, nel tardo pomeriggio di sabato 16 aprile, intorno alle ore 18. La 31enne è caduta con il proprio parapendio sul Monte Rai. A vedere la scena e a lanciare l'allarme è stata un’altra persona, impegnata nella medesima attività in quella frequentata zona.

Non è in pericolo di vita

La chiamata al Numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio sul posto dell’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza decollato dalla base di Bresso (Milano); il mezzo aereo ha recuperato le squadre del Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano, pronte a terra per essere imbarcate in supporto all’équipe sanitaria. La ragazza è stata portata in ospedale via terra per gli accertamenti del caso: ha riportato alcuni traumi, ma non è in pericolo di vita.