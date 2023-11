Alle due di stanotte, sotto la pioggia battente, i soccorritori del Cnsas delle Delegazioni XIX Lariana e VI Orobica che si stanno preparando per ottenere il titolo di tecnico di soccorso alpino (Te.S.A) sono stati attivati non per un intervento reale ma per una simulazione, che fa parte del percorso di formazione da sostenere.

C'era un escursionista (un figurante) da recuperare ai Piani di Bobbio, in zona Barbisino. Le squadre sono partite e hanno messo in atto il protocollo previsto; tutte le manovre e i passaggi sono avvenuti al buio, con condizioni meteorologiche difficili e sono andate avanti fino all'alba di oggi, venerdì. Il primo modulo formativo (barella portantina e roccia) è cominciato lunedì e finirà venerdì prossimo.