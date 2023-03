Scivola durante l'escursione, 30enne elitrasportata in ospedale

Intervento dell'elisoccorso domenica pomeriggio in Valsassina. In Val Biandino, comune di Introbio, in località Fonte di San Carlo, una donna di 30 anni residente in provincia di Varese è scivolata mentre stava facendo un'escursione con un’altra persona e ha riportato la sospetta lussazione di una spalla.

Dalla stazione di Barzio sono partiti otto tecnici, tra cui un sanitario del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Il Cnsas si occupa infatti degli interventi di carattere tecnico-sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell'emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.

I soccorritori hanno raggiunto la donna, hanno effettuato la valutazione sanitaria e in accordo con la centrale è stato deciso di attivare anche l'elisoccorso; sul posto è arrivato il mezzo di Areu decollato da Sondrio. La donna è stata quindi trasportata in ospedale al Sant'Anna di Como in codice verde.