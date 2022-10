L'elicottero vola sul Grignone: due persone infortunate seriamente

Duplice intervento dei soccorsi sul Grignone. Durante il pomeriggio di lunedì 10 ottobre i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, hanno portato a termine due interventi: la prima chiamata dalla Centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, è arrivata intorno alle 13.30. Un uomo è precipitato per alcuni metri mentre era impegnato alla manutenzione di una baita privata nella zona del rifugio Antonietta in località Pialeral, a circa 1.400 metri di quota. Sul posto è giunto, in codice rosso, l’elisoccorso della base di Villa Guardia (Como) e una squadra del Soccorso alpino Valsassina di Barzio, salita lungo la strada di servizio con un mezzo fuoristrada.

L'infortunato è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale di Circolo di Varese: qui è stato ricoverato in codice giallo.

Cade e si fa male a una gamba sul Grignone

Giusto il tempo di concludere il primo intervento e, mentre i tecnici stavano ancora sistemando il materiale utilizzato nel corso dell'uscita precedente, la squadra è stata chiamata di nuovo verso le ore 15 per un escursionista di 64 anni che si era procurato poco prima un trauma a una gamba mentre si trovava poco sotto la località Cornisella, sempre nel territorio del comune di Pasturo. I tecnici, accompagnati da un sanitario del Soccorso alpino, anche in questo caso sono saliti con un fuoristrada e con la moto. Una volta giunti in loco hanno valutato l’infortunato: l'arrivo dell'elisoccorso dalla base dell'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo ha permesso il celere trasferimento presso il nosocomio "Moriggia Pelascini" in codice giallo.