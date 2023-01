Auto nella scarpata, infortunio sul sentiero: doppio intervento in Valsassina

Giornata di lavoro per il Soccorso alpino. Duplice intervento nel corso della giornata di sabato 21 gennaio, entrambi effettuati dalla Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Il primo all’alba, alle 4.00, in località Fregerà di Primaluna: i tecnici sono intervenuti a supporto dell'ambulanza del Centro Soccorso Valsassina per il recupero di un signore di 52 anni, caduto accidentalmente in una scarpata a bordo strada.

31enne con un braccio rotto

Altro intervento sempre in mattinata, alle ore 10, sul sentiero Vallone, che da Moggio sale verso Artavaggio e Piani di Bobbio: un uomo di 31 anni ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Una volta raggiunto dalle squadre territoriali della Valsassina e dall'équipe di elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, è stato accertato che non era possibile evacuarlo con l’elicottero e quindi è stato portato in barella fino al campo sportivo di Moggio, dove era atterrato il mezzo. L’intervento si è concluso verso mezzogiorno.