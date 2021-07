Soccorso Alpino, giornata intensa: triplo intervento in Valsassina

Giornata intensa per i tecnici del Soccorso Alpino quella di sabato 24 luglio 2021, che ha visto i membri della Stazione Valsassina e Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Cnsas decisamente impegnati. Il primo allertamento da parte della centrale Soreu dei Laghi è arrivato poco prima delle 12:30. Un’alpinista aveva riportato una sospetta frattura del polso, dopo avere percorso la ferrata; nonostante questo, la donna è riuscita a raggiungere la cima dei Campelli in autonomia e a chiedere aiuto. In un primo tempo non era possibile raggiungerla con l’elicottero perché le condizioni meteorologiche non erano favorevoli. È quindi partita una squadra di tecnici Cnsas per raggiungerla a piedi; nel frattempo però la situazione è migliorata e dopo circa un’ora l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Bergamo, l’ha recuperata e portata in ospedale.

Ad Artavaggio

Il secondo intervento si è svolto in contemporanea al primo, ai Piani di Artavaggio, nel comune di Moggio. Un uomo di 50 anni residente nella Brianza lecchese è caduto con la mountain-bike e ha riportato un trauma cranico; è comunque riuscito a raggiungere il rifugio Nicola per chiedere soccorso attraverso il numero unico di emergenza 112. Sul posto l’elicottero di Areu dalla base di Caiolo (Sondrio), per il recupero e successivo trasporto in ospedale dell’infortunato.

Alpe Baroncelli

Ultimo intervento poco prima delle 16:30 all’Alpe Baroncelli, nel territorio del comune di Premana. Un escursionista che stava scendendo lungo un percorso tra l’Alpe Barconcelli e Casarsa ha avuto un malore, con dolore al torace. Immediato l’invio dell’elisoccorso di Como e delle squadre territoriali del Soccorso alpino. L’uomo si trovava in una zona boschiva e quindi poteva essere necessaria la presenza dei tecnici, a supporto delle operazioni dell’elisoccorso. L’intervento si è concluso alle ore 17:00 con il trasporto in ospedale dell’escursionista.