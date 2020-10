Valsassina: si fa male mentre percorre la Condorpass, escursionista recuperato con l'elicottero

Intervento nella tarda mattinata di oggi in Valsassina, venerdì 9 ottobre, per la squadra del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone, facente parte della XIX Delegazione Lariana. Poco prima di mezzogiorno la centrale Soreu dei Laghi ha allertato il Cnsas per soccorrere un alpinista di 62 anni, residente a Lecco.

L'uomo si era procurato una lussazione alla spalla mentre era impegnato sulla via Condorpass, sulle placche dell’Angelone, nel comune di Barzio. I tecnici sono giunti sul posto e hanno accertato le condizioni dell’alpinista. In accordo con la Centrale, si è deciso di fare intervenire l’elisoccorso di Como di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza); allertata anche la Croce Rossa Valsassina.

Dopo essere stato visitato dall’équipe medica, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. L’intervento si è concluso alle ore 13:40 circa.