Grave caduta sulle piste da sci: giovane soccorso d'urgenza

Serio incidente sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Intorno alle 17.15 di sabato 4 febbraio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata dall'Alta Valsassina in seguito alla caduta che ha coinvolto un giovane di 23 anni sulle piste del noto comprensorio lecchese. L'uscita dell'elicottero, partito dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è avvenuta in codice rosso.

Giunto in loco e unitosi a quello di stanza a Bobbio, il personale sanitario ha stabilizzato il ragazzo e l'ha caricato sul mezzo aereo per il trasporto in ospedale: arrivato in volo al "Manzoni" di Lecco, il giovane è stato ricoverato all'interno del Pronto soccorso in codice giallo.

L'altro intervento

Non è stato l'unico intervento di soccorso compiuto durante la giornata. Poco prima delle 14 una 23enne e una 51enne sono state raggiunte dall'elisoccorso di Sondrio e dal Soccorso alpino dopo una caduta: una delle ferite è stata portata in via aerea all'ospedale di Gravedona in codice giallo, mentre l'altra è stata trasferita a Lecco grazie al supporto dei volontari del Soccorso Centro Valsassina d'Introbio.