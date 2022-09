Si ribalta con la canoa nell'Adda e rischia grosso: salvato con l'elicottero

Paura per un ragazzino di soli 10 anni nel pomeriggio di giovedì 15 settembre. Poco prima delle 17 il giovane è stato soccorso dopo essersi ribaltato nelle fredde acque del fiume Adda nella zona di via Alzaia, a Paderno. La Centrale operativa del Vigili del Fuoco ha inviato sul posto, dallo stesso Comando di Lecco e dal Distaccamento Volontari di Merate, varie squadre, che hanno lavorato in collaborazione con l'elinucleo di Malpensa per salvare il ragazzino rimasto bloccato su un masso in mezzo alle rapide del fiume Adda.

Il personale del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) si è calato tramite il verricello dal Drago e ha portato in salvo il ragazzo. Il luogo era particolarmente impervio e l'intervento è stato reso difficoltoso dalla forza dell'acqua, ma è stato portato a termine con successo. Sul posto anche i carabinieri.