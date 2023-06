Si sente male nei boschi di Ello: soccorso d'urgenza

Soccorsi al lavoro nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno. I vigili del fuoco e il soccorso alpino sono intervenuti nei boschi di Ello per soccorrere una persona colpita da un malore in una zona impervia che si perde sopra la strada provinciale 58. I pompieri sono entrati in azione con due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e una partenza da Valmadrera su tre fuori strada, mentre la centrale di Soreu ha allertato anche una squadra formata da sei soccorritori della stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Cnsas.

Sul posto anche l’automedica, l’ambulanza della Croce Rossa di Merate e la polizia locale: l’uomo è stato imbarellato nella toboga, trasportato per una trentina di minuti fino all’ambulanza e poi all'ospedale di Lecco, dov'è stato ricoverato in codice rosso.