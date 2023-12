Soccorso con l'elicottero escursionista in difficoltà sul Resegone

L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 17 dicembre, con le squadre dei soccorritori prontamente intervenute sul posto per attivarsi nelle operazioni di ricerca. Un escursionista trovatosi in difficoltà sul monte Resegone è così stato raggiunto e portato in salvo. Ad entrare in azione vigili del fuoco, Areu e soccorso alpino.

Dopo aver chiesto aiuto al numero 112, i vigili del fuoco hanno inviato l'elicottero Vf Drago e la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) sulla montagna lecchese per recuperare la persona bisognosa di aiuto che in quel momento si trovava in una zona impervia a circa 1.100 metri di altezza. Dopo averlo localizzato, i vigili del fuoco si sono calati tramite il verricello dell'elicottero per poi recuperare il malcapitato e riportarlo al sicuro a Valle.