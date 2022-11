Si ferisce tagliando una pianta, soccorsi in azione in Valsassina

Intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco in Valsassina per prestare aiuto a una persona rimasta ferita a seguito del taglio di una pianta. L'infortunio è avvenuto alle ore 14:45 di oggi, mercoledì 23 novembre, in via Silvio Pellico a Cortenova e l'allarme è scattato in codice giallo.

Sul posto l'ambulanza del Soccorso Bellanese e tre mezzi inviati dal Comando provinciale dei pompieri, tra cui la squadra Saf con il supporto del distaccamento di Bellano. Stando alle prime infomazioni a disposizioni la persona rimasta ferita sarebbe un uomo di 64 anni.

Dopo essere stato liberato dal peso del tronco, il 64enne è stato trasportata con barella kong all'ambulanza per le cure sanitarie del caso, fino al successivo trasporto sempre in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. L'intervento è terminato poco prima delle 16.