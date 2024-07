Grave malore fuori dal supermercato: 59enne ricoverato

Soccorsi in codice rosso a Olginate. Poco prima delle 11 di sabato 20 luglio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto occorso a un uomo di 59 anni all'esterno del supermercato Carrefour rintracciato in via Milano: colpito da malore, l'uomo è stato raggiunto in loco dai volontari della Croce Rossa di Galbiate, che l'hanno stabilizzato e preparato al trasporto in ospedale.

Il 59enne è stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco.