Soccorso d'urgenza un uomo colto da malore in una zona impervia

Paura e pronto intervento dei soccorsi questa mattina nei boschi sopra il rione di Maggiancio per prestare aiuto a un 79enne colto da malore. L'allarme è scattato alle 11 di sabato 18 giugno in codice giallo. In località Piazzo si sono concentrati i mezzi e il personale del pronto intervento congiunto: il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Lecco, il personale di Areu, l'ambulanza e i tecnici del Soccorso Alpino Cnsas.

L'uomo era stato colto da malore poco prima in una zona impervia. Una volta raggiunto, il paziente è stato sistemato su una barella e poi trasportato vicino all'ex convento di Maggiancio per poi essere consegnato ai sanitari per le cure del caso. Da qui l'uomo è stato poi trasferito, sempre in codice giallo, all'ospedale Manzoni di Lecco.