Si stende male sulla strada per i Saioli: 73enne ricoverata

Soccorritori al lavoro nel pomeriggio di sabato 8 ottobre. L'allarme è scattato intorno alle 17.00 e ha messo in moto la squadra del centro operativo del Bione, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, in collaborazione con la squadra di Lecco.

Una donna di 72 anni ha avuto un malore mentre stava percorrendo i sentieri sopra Lierna e Mandello in compagnia di un’altra persona, precisamente nella zona della strada per i Saioli. I tecnici giunti sul posto con il mezzo fuoristrada hanno prestato le prime cure alla signora, che poi è stata trasportata a valle e infine all'ambulanza. L’intervento è finito alle 18:30, trasportata in codice giallo all'ospedale "Manzoni" di Lecco da una squadra del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario.