Colpito da un malore all'Alpe dei Forni: soccorso e ricoverato

Soccorsi al lavoro con l'oscurità in Valsassina. I tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, sono intervenuti stasera, sabato 8 gennaio, per portare in salvo un escursionista di Lecco di 67 anni. L’uomo aveva avuto un malore mentre stava rientrando verso il centro abitato, nella zona dell’Alpe dei Forni, territorio del comune di Premana.

Colpito da un malore: ricoverato

L’attivazione da parte della Soreu dei Laghi è arrivata poco dopo le 18:30. La squadra gli è andata incontro e lo ha individuato in poco tempo; dopo una prima valutazione, l’uomo è stato portato all’ambulanza della Croce Rossa di Premana: l'equipaggio l'ha trasferito in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. L’intervento è finito intorno alle 19:30.