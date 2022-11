Colto da malore in una zona impervia: soccorsi in azione in Valcava

L'allarme è scattato in codice rosso alle ore 9.45 di questa mattina, domenica 6 novembre. I soccorsi sono così dovuti entrare in azione d'urgenza a Valcava, montagna a 1.200 metri di altezza nel territorio comunale di Torre De' Busi in valle San Martino, per prestare aiuto a un 63enne. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'uomo - si tratterebbe di un escursionista - si è trovato in difficoltà a seguito di un malore che lo avrebbe colpito mentre si trovava in una zona impervia.

Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Bergamo, che ha affiancato l'equipaggio dei volontari del Soccorso Cisanese giunti con l'ambulanza in Valcava. Una volta raggiunto, il paziente è stato sottoposto alle prime cure mediche sul posto ed è stato poi trasportato all'ospedale di Ponte San Pietro in codice giallo, in condizioni serie ma di minore gravità rispetto allo spavento iniziale.