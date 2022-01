Spacciava in un bivacco fra i boschi di Rogeno: arrestato 28enne

Spacciava in un bivacco fra i boschi di Rogeno: arrestato dalla Polizia. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di venerdì durante un servizio mirato svolto dal personale della Squadra mobile della Questura di Lecco in una zona adiacente Via Provinciale, all'intersezione con via delle Brianne.

Gli agenti della Sezione antidroga hanno fatto ingresso nel luogo in cui erano accampati tre soggetti in attesa di ricevere gli acquirenti dello stupefacente. Alla vista della Polizia, i tre hanno raccolto da terra gli oggetti e uno zaino e si sono dati a una precipitosa fuga, prendendo tre direzioni diverse. Al termine di un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi.

Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di vari sacchetti di plastica contenenti droga: in totale 16.8 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina, 80 grammi di hashish, una somma di denaro pari a 355 euro e vari telefoni cellulari.

Cibo, coperte e spazzatura

Nel bivacco in cui gli spacciatori preparavano le dosi da vendere ai clienti sono stati trovati ulteriori 102.5 grammi di cocaina nascosti sotto un mucchetto di terriccio e rinvenuti in prossimità di secchi con ogni probabilità usati come sedie. Il bivacco era attrezzato come un vero e proprio accampamento, con taniche in plastica usate come sgabelli, generi alimentari, coperte, secchi colmi di immondizia, sacchetti di diavolina per agevolare l'accensione del fuoco, residui di ceneri riconducibili a fuochi appiccati in precedenza.

Al termine degli accertamenti A.K., classe 1993, di nazionalità straniera, è stato accompagnato in Questura e successivamente arrestato per il reato di detenzione e spaccio di ha avuto luogo il giudizio direttissimo al Tribunale di Lecco: il giudice del Tribunale di Lecco ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del reo la custodia cautelare in carcere.