Lockdown? No problem. Seimila dosi di cocaina vendute nonostante le restrizioni: spacciatore arrestato

Era ricercato da qualche tempo, il giovane di 29 anni arrestato dalla Polizia Stradale di Lecco nella giornata di giovedì 1 luglio. Gli agenti, infatti, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecco, nei confronti del cittadino straniero. Il giovane nel gennaio scorso era stato fermato a Brivio e arrestato in flagranza per il medesimo reato e in sede di convalida dell’arresto era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le attività portate avanti dalla squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Lecco hanno poi permesso di accertare l’esistenza di un’intensa attività di spaccio con numerose cessioni ai consumatori di cocaina sebbene lo stesso fosse sottoposto in quel periodo alla misura cautelare irrogata dal Tribunale. Le indagini hanno permesso di ricostruire un enorme volume d’affari legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il modus operandi messo in atto dal reo faceva parte del classico sistema a chiamata: il consumatore contattava le utenze telefoniche in uso allo spacciatore e questo in poco tempo era in grado di raggiungere i vari comuni brianzoli con la sua autovettura, e lo scambio avveniva velocemente sulla strada oppure in luoghi isolati. Dopo l’arresto di gennaio si era subito riattivato sui territori brianzoli con nuovi telefoni e nuovi numeri.

Seimila dosi venduta durante la pandemia

Durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonostante le note limitazioni alla circolazione, lo spacciatore è riuscito anche a fare consegne porta a porta e a soddisfare velocemente le esigenze dei clienti. Sono state accertate circa seimila cessioni di cocaina a numerose persone, un volume di affari illeciti di oltre duecentomila euro e una quantità di cocaina spacciata di oltre tre chili. In concomitanza con le operazioni dell’arresto sono state eseguite varie perquisizioni nella Bergamasca e nel Lecchese, che hanno permesso di recuperare e sequestrare una somma di denaro pari a duemila euro, profitto dell’attività illecita di spaccio, un veicolo e telefoni cellulari utilizzati dal soggetto per contattare i numerosi clienti.

L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Lecco Pescarenico a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.