Spacciavano ai ragazzini usando i ponteggi: in carcere a Lecco

La tattica utilizzata era chiara: usare ponteggi e trabattelli per portare avanti lontano lo spaccio di droga lontano da occhi indiscreti, usando i cantieri come delle vere e proprie piazze di spaccio. L'organizzazione crimininale sarebbe stata solita usare anche dei pusher minorenni, "abilitate" allo sfruttamento delle impalcature di un'imponente ristrutturazione edilizia nel quartiere per sfuggire ai controlli, cercando di eludere le telecamere di sorveglianza. Dopo un anno di indagini e 60 agenti coinvolti di diverse polizie locali, sei persone sono state arrestate (di cui cinque in carcere, a Lecco e San Vittore) e altre tre indagate per spaccio di droga nel quartiere Satellite di Pioltello, nella città metropolitana di Milano.

Il blitz è arrivato all'alba di martedì 7 giugno da parte della polizia locale pioltellese, che ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari a carico di sei uomini, due italiani e quattro nordafricani, tra i 30 e i 40 anni, a Pioltello, Melzo e Brugherio. Durante le perquisizioni (a carico di nove persone) sono stati rinvenuti 15 mila euro in contanti, 300 grammi di cocaina, 800 grammi di hashish e un chilo di marijuana. Sequestrati anche bilancini di precisione e telefoni utilizzati per l'attività.

Gli arrestati rispondono di spaccio di stupefacenti con tre aggravanti: la recidiva, il concorso e lo sfruttamento di minori per l'attività criminale. L'indagine, durata un anno e denominata '110 Satellite', ha coinvolto le polizie locali di Brugherio, Centro Martesana, Melzo e Segrate, oltre a quella di Pioltello e all'unità cinofila di Rozzano.

Foto trappole e intercettazioni

Tutto è iniziato con l'individuazione di un'area di spaccio frequentata anche da pusher minorenni. Le indagini si sono svolte con gli apparecchi di videosorveglianza, i varchi di lettura delle targhe e le foto trappole, ma anche più di 20 mila ore di intercettazioni telefoniche e, come ha rimarcato il comandante della polizia locale di Pioltello Mimmo Paolini, "il prezioso sostegno della cittadinanza". L'indagine "ha consentito di individuare - ha proseguito Paolini - non soltanto i venditori, ma anche, a un livello superiore, i fornitori e i leader del sodalizio criminale".

Per eludere i controlli, gli spacciatori sfruttavano i ponteggi dei cantieri del superbonus 110 per cento (di qui il nome dell'indagine). I fornitori, per i loro incontri con i pusher del Satellite, si incontravano nelle parti comuni dei palazzi del quartiere, compresi i ponteggi, scegliendo le 'zone d'ombra' in cui la videosorveglianza non gettava il suo 'sguardo elettronico'.

Lo spacciatore incastrato grazie alle telecamere in Brianza

All'operazione antidroga ha preso parte anche la polizia locale di Brugherio con un suo equipaggio e tre operatori. Uno dei sei arrestati è stato raggiunto nella sua abitazione a Brugherio, in Brianza. Nell'appartamento all'alba di martedì è stata effettuata una perquisizione domiciliare ed eseguita una custodia cautelare nei confronti dell'uomo, 31enne di origine marocchina. Nei giorni precedenti l'auto del 31enne indagato è stata monitorata e intercettata grazie al sistema comunale di videosorveglianza e lettura targhe. A questa maxi-operazione intercomunale hanno preso parte circa sessanta operatori delle polizie locali di Brugherio, Brugherio, Rozzano, Cassina de Pecchi e Melzo.