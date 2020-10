Auto "imbottita" di eroina in tangenziale, carabinieri fermano corriere della droga: tre arresti

Chili e chili di eroina per un totale di circa 250mila euro nascosti grazie a un doppiofondo ricavato dentro il sedile di un'auto e in una intercapedine dietro una parete di cartongesso in casa. Una trovata ingegnosa che però non è bastata a ingannare il "fiuto" di Harry, il pastore tedesco antidroga dei carabinieri del Nucleo Cinofili di Casatenovo che lunedì pomeriggio ha annusato la sostanza stupefacente permettendo ai militari della compagnia di Monza di arrestare un corriere della droga e i suoi complici.

Gli uomini dell'Arma Nucleo Operativo della compagnia del capoluogo brianzolo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio tre cittadini albanesi con precedenti, di 30, 31 e 36 anni residenti tra la Brianza, la Bergamasca e Lecco.

Nel pomeriggio del 12 ottobre i carabinieri hanno notato una Volkswagen Polo sospetta lungo la tangenziale Est all'altezza di Usmate Velate. A bordo del veicolo, condotto da L.S., un trentenne albanese residente ad Arcore e con precedenti per droga, sono stati trovati tre panetti di eroina per un totale di 1,7 chili nascosti all'interno di una intercapedine del sedile passeggero. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione dell'uomo dove - insieme ad altra droga - i carabinieri hanno trovato anche i due complici, anche loro finiti in manette.

Dietro una parete di cartongesso erano stati nascosti quattro sacchetti contenenti oltre quattro chili di eroina e circa trecento grammi di marijuana. Insieme al trentenne sono stati arrestati anche D.K. un cittadino albanese di 31 anni, residente a Robbiate, e M.L., un connazionale 36enne residente a Sorisole, in provincia di Bergamo. Anche l'abitazione bergamasca è stata perquisita dai militari brianzoli che hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi di droga, un bilancino di precisione e altri 8 grammi di marijuana. I tre arrestati ora si trovano in carcere a Monza. La droga, se fosse stata venduta, avrebbe generato un guadagno nero di circa 250mila euro.