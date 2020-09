Controlli con elicottero e cani nei boschi a lato della Statale: i carabinieri fermano un giovane

I Carabinieri della Compagnia di Merate, nella giornata di giovedì 3 settembre, hanno messo in atto un servizio di controllo delle aree boschive poste a ridosso della Strada Statale 36, nei comuni di Bulciago, Bosisio Parini, Molteno e Nibionno, ritenute di maggiore interesse per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, che ha visto l’impiego di una quarantina di Carabinieri, di tre unità cinofile del Nucleo di Casatenovo e il supporto aereo fornito dal 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio Al Serio (Bergamo), ha portato all’individuazione di due bivacchi realizzati nella vegetazione, notoriamente utilizzati dagli spacciatori per presidiare il bosco, al fine di eludere i servizi di contrasto delle Forze di Polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri operanti, svolgendo manovre di cinturazione dei luoghi, hanno sorpreso un 22enne, residente in provincia di Monza, in possesso di tre grammi e mezzo di marijuana, segnalandolo amministrativamente alla locale Prefettura per l'uso di sostanze stupefacenti. I controlli hanno riguardato, nel complesso, una ventina di autoveicoli ed una sessantina di persone, tra cui diversi giovani, a carico dei quali, comunque, non sono state rilevate altre violazioni.

Gallery