Spaccio nell'Alto Lago: i corrieri sfuggono ai controlli nei boschi

Lo spaccio di droga si conferma una piaga dell'Alto Lago lecchese. E non è facile acciuffare i corrieri attivi nella zona. L'attività di contrasto portata allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dai Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco è proseguita con mirati servizi di rastrellamento e controllo delle zone boschive che si trovano all'interno dei comuni di Colico e Dervio.

Controlli a vuoto

Durante i controlli i militari della Compagnia Carabinieri di Lecco, entrati in azione durante la mattinata di mercoledì 2 marzo, hanno svolto un servizio straordinario nelle località Robustello, Piona e Fuentes, a Colico, e Chiari, frazione di Dervio, ritenute di maggiore interesse per l’attività di spaccio. Sul campo sono stati impiegati una ventina di Carabinieri e di due unità cinofile del Nucleo specializzato di Casatenovo, che hanno setacciato le varie località senza comunque rinvenire i bivacchi generalmente utilizzati dagli spacciatori per presidiare il bosco ed eludere i servizi di contrasto delle forze dell'ordine.

I controlli hanno riguardato, nel complesso, diversi autoveicoli ed una decina di persone, a carico delle quali non sono state rilevate violazioni.