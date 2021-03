Spaccio di hashish, arrestato a Morbegno giovane "in trasferta" dal Lecchese

In manette un giovane spacciatore scoperto in flagranza di reato "in trasferta". I Carabinieri della Stazione di Morbegno - nell’ambito dei servizi di prevenzione, sicurezza e controllo della circolazione stradale - hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente un 27enne gambiano e senza fissa dimora proveniente dalla vicina provincia di Lecco.

I fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 16 marzo. I militari, durante il servizio perlustrativo nel centro urbano di Morbegno, hanno notato due giovani extracomunitari che a piedi, con fare guardingo, si stavano dirigendo all’interno di un sottopasso ferroviario. Insospettiti dai loro movimenti, i Carabinieri hanno deciso di sottoporli a un controllo. Durante le verifiche ai terminali, uno dei due soggetti si mostrava particolarmente agitato e nervoso.

A quel punto entrambi sono stati accompagnati in caserma e sottoposti a perquisizione personale: nascosti tra i vestiti del 27enne sono stati rinvenuti circa 40 grammi di hashish, alcuni dei quali già suddivisi in piccole dosi pronte per essere spacciate.

Il gambiano - risultato essere già noto alle forze dell'ordine - è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa Circondariale di Sondrio come disposto dal magistrato di turno, dottor Stefano La Torre, della Procura della Repubblica di Sondrio. La droga, che immessa nel mercato avrebbe fruttato circa 400 euro, è stata sequestrata e verrà analizzata nei prossimi giorni dal laboratorio analisi dell’Arma.



