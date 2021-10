Scoperto da un cittadino, ha 3mila euro e cocaina da spacciare: arrestato

L'uomo, 58 anni, è stato scoperto in via Micca

Non il "classico" ragazzino, ma uno spacciatore alle soglie dei sessant'anni è stato arrestato, nel pomeriggio di giovedì 30 settembre, a Lecco. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Lecco hanno tratto in arresto Z.S.B.B., tunisino classe 1963 scoperto mentre stava vendendo della sostanza stupefacente in via Micca. L’arresto dell’uomo è avvenuto al termine degli appostamenti e dei pedinamenti eseguiti dagli investigatori della Polizia di Stato.

Gli uomini della Squadra Mobile sono stati messi sulle tracce dello spacciatore da parte di un solerte cittadino che non ha esitato, in forma anonima, a far presenti i propri sospetti su un giro anomalo cui ha assistito per vari giorni. Come raccontano fonti di corso Promessi Sposi, grazie ad alcuni particolari è stato possibile individuare il soggetto segnalato dal cittadino e avviare su di lui un’attività di indagine, che ha trovato positivo riscontro con l’arresto operato giovedì.

L'arresto

Nella circostanza a Z.S.B.B. sono stati sequestrati 3.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e un grammo e mezzo di cocaina.

Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura per poi essere portato a processo con rito direttissimo, svoltosi nella mattinata odierna. L'udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto, la richiesta dei termini a difesa del legale e con l’irrogazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’occasione “è propizia per evidenziare, ancora una volta, come la collaborazione dei cittadini risulti di fondamentale importanza per aiutare le forze dell'ordine nell’individuare e quindi reprimere situazioni di illegalità”, ricorda la Questura.