Spaccio in Brianza, raccolto magro: un arresto al mese

Tre arresti e un altro denunciato per lo spaccio brianzolo. È il bilancio tracciato dall'organismo di coordinamento per le azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti che si è riunito nell'ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le operazioni congiunte riguardano i comuni di Bulciago, Bosisio Parini, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno e Rogeno.

I sindaci, dopo avere espresso unanime “apprezzamento per la costante e percepita presenza delle forze di polizia sul territorio, hanno illustrato le attività di prevenzione realizzate coerentemente con le strategie concordate nella riunione dello scorso ottobre, quali, a titolo esemplificativo, l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, l’adozione di ordinanze per la messa in sicurezza di aree sensibili e la pulizia delle boscaglie”.

Spazzio in Brianza: i numeri

Guardando i dati, da gennaio a oggi sono stati svolti 198 servizi con l’impiego di circa 441 operatori, sono state controllate 816 persone, 711 automezzi e denunciate 4 persone, di cui 3 finite dietro alle sbarre. “I servizi proseguiranno e formeranno oggetto di monitoraggio e revisione nell’ambito della prossima riunione dell’organismo di coordinamento”.

All’incontro hanno partecipato i sindaci dei citati Comuni, il procuratore della Repubblica, i vertici provinciali delle forze di polizia, i comandanti della Polizia provinciale e comunale di Lecco.