Forza il posto di blocco, ma finisce fuori strada: spacciatore espulso dalla provincia di Lecco

L'uomo, già ben noto alle forze dell'ordine, è già stato colpito da diversi provvedimenti. In auto sono state trovati cocaina e migliaia di euro

Controlli a segno sulle strade del Lecchese. Venerdì 25 giugno una pattuglia della Stradale di Lecco, impegnata durante un servizio di vigilanza sulla Strada Statale 36 in direzione sud, ha intercettato a Costa Masnaga un'Opel Astra con due soggetti a bordo. Nonostante l'esposizione della paletta da parte degli agenti, l’auto si è data a una precipitosa fuga a velocità elevata in direzione della vicina Molteno. Il tentativo di eludere il controllo, però, si è dimostrato vano poiché, a causa dell'elevata velocità, l'autovettura è finita fuori dalla sede stradale.

Irregolare e spacciatore: espulso dalla provincia

Uno dei due soggetti, un cittadino straniero, durante il tentativo di fuga è stato fermato dagli operatori che, nel frattempo, sono giunti sul posto e, al termine degli accertamenti di rito, hanno scoperto l'irregolarità dello stesso sul territorio italiano. Nel corso del controllo sono state rinvenute ben ventisette dosi di cocaina e duemila euro in contanti, evidentemente provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno quindi tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Infine, nei confronti dell’uomo, sul quale pendeva anche un ordine di carcerazione per pene concorrenti, sono state elevate numerose contravvenzioni per violazioni al codice della strada commesse durante la fuga, per guida senza patente e senza copertura assicurativa del veicolo. Nella mattinata di sabato 26 l’arresto è stato convalidato e nei confronti del medesimo il Giudice ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Lecco.