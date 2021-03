Carabinieri al lavoro sul territorio: scoperti alimenti scaduti, un lavoratore in nero, trovata della cocaina. Chiuso per cinque giorni un locale

Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco. I membri dell'Arma hanno prestato particolare attenzione alle verifiche sul rispetto della normativa anti-covid e sui luoghi di lavoro, anche con il concorso dei Reparti Speciali dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Lecco e dell’Antisofisticazione e Sanità di Brescia.

Durante la propria attività i N.A.S. e i N.I.L., supportati da personale dell’Arma territoriale, hanno controllato un albergo e un ristorante di Colico, accertando la presenza, in entrambi gli esercizi commerciali, di alimenti scaduti e l’impiego, da parte del ristorante, di un lavoratore senza regolare contratto. Gli esercenti sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle normative sulla sicurezza alimentare e sul regolare impiego dei lavoratori.

Chiuso per cinque giorni un locale di Calco

Inoltre i Carabinieri della Stazione di Brivio sono intervenuti in un esercizio pubblico di Calco, dove hanno accertato la presenza di tre avventori intenti a consumare cibo e bevande oltre l’orario di chiusura, in palese violazione della normativa per il contenimento pandemico e, pertanto, hanno proceduto alla chiusura per cinque giorni.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Bellano hanno segnalato in via amministrativa alla locale Prefettura due quarantenni trovati in possesso di due grammi di cocaina.