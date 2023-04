Spaccio di droga al confine della provincia: denunciate tre donne

Avevano trasformato l'appartamento nella base dello spaccio: nei guai sono finite tre donne.

Domenica 23 aprile i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Chiavenna e delle Stazioni di Chiavenna e Delebio, al termine di un apposito servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione in un appartamento residenziale pubblico di Andalo Valtellino che i residenti avevano segnalato come base per lo spaccio e il consumo sul posto di sostanze stupefacenti.

All'interno dell'abitazione sono state soprese due ragazze e una donna residenti in zona, già note ai militari operanti, le quali sono state trovate in possesso di 25 grammi di hashish, tre dosi di cocaina, un bilancino elettronico e altro materiale utile per la vendita della droga, tutto posto sotto sequestro.

Le tre persone sono state pertanto deferite all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione aifini di spaccio di sostanze stupefacenti.