Sorpreso alla stazione di Calolzio con la droga già divisa in dosi: arrestato minorenne

Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e alle prossimità degli esercizi commerciali.

Particolarmente interessato dall'attività il territorio dell'hinterland lecchese. I Carabinieri di Calolzio, durante attività di controllo nella stazione ferroviaria, hanno tratto in arresto un minorenne, residente in un'altra provincia, trovato in possesso (a seguito di perquisizione personale e domiciliare) di complessivi 107 grammi di hashish e di 7 di cocaina in parte suddivisi in dosi. Il minore, al termine delle incombenze di rito, è stato trasferito all'Istituto penitenziario minorile di Milano, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Sempre nei giorni scorsi a Garlate, nei pressi di un bar lungo Via Statale, i militari della stazione di Olginate hanno denunciato un 18enne di nazionalità marocchina. Il giovane in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish e 680 euro in contanti, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.