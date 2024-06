Spaccio a ripetizione: arrestato uomo pregiudicato

È finito in manette dopo essere stato pizzicato a spacciare. Nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti in città i carabinieri di Mariano Comense (Como) hanno eseguito un'ordinanza restrittiva, emessa dall’autorità giudiziaria di Como, nei confronti di un uomo.

Si tratta di un pluripregiudicato di 37 anni che dovrà scontare una pena di più di sei anni di reclusione per aver commesso dei reati contro il patrimonio ed essersi messo in luce per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto chiarito dagli inquirenti, gli illeciti sarebbero stati commessi fra il 2015 e il 2023 nella provincia di Monza e Brianza, ma anche nelle province di Como e Lecco. Lo riporta MonzaToday.it.