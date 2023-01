Per passare spostano i new jersey dalla strada colpita da un masso

C'è chi sposta perfino i new jersey per passare dalla strada transennata a seguito della frana. Succede a Lorentino, frazione del comune di Calolziocorte. Un gesto che oltre a comportare un illecito, mette a rischio chi passa, visto il pesante macigno crollato martedì lungo la carreggiata che unisce la frazione collinare di Calolziocorte con Torre De' Busi e il fronte della frana non ancora messo in sicurezza. Gli autori di questo gesto mettono in pericolo non solo sè stessi, ma anche coloro che passano dopo, dato che - stando alle prime informazioni raccolte - le protezioni non verrebbero neppure rimesse al loro posto dopo il passaggio vietato.

L'allarme lanciato nelle scorse ore dal Consigliere di opposizione Sonia Mazzoleni è stato confermato poco fa anche da fonti dell'Amministrazione comunale che chiede a tutti di non passare da via Favirano fino a quando non sarà riaperta la strada in totale sicurezza. E proprio in merito a questo aspetto c'è una novità degli ultimi minuti: la strada riaprirà non prima di metà della prossima settimana e non lunedì come inizialmente preventivato. Questo per permettere ulteriori interventi di ripristino e di messa in sicurezza. Oltre al masso crollato in strada, un altro macigno staccatosi dalla parete rocciosa è stato fermato da un albero. La situazione resta dunque ancora molto delicata.

Come ricordato dal sindaco Marco Ghezzi è in corso un primo intervento di messa in sicurezza del costo di circa 10-15mila euro, a cui potrebbe seguirne più avanti un secondo più strutturale. Intanto l'Amministrazione sta pensando a ulteriori controlli - anche con l'ausilio di telecamere - per individuare chi passa e sposta i new jersey in barba a regole e sicurezza.