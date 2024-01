Torna indietro contromano sulla Statale 36 dopo aver mancato lo svincolo: multato e patente ritirata

È stato individuato e sanzionato con una multa salata e il ritiro della patente l'uomo che, dopo aver "mancato" lo svincolo di Piona, è tornato indietro contromano lungo la Statale 36 per una trentina di metri. Una manovra azzardata e pericolosa compiuta nel territorio dell'Alto lago da un automobilista residente in provincia di Lecco, poi rintracciato dalla polizia stradale di Bellano e dalla polizia locale di Colico nel giro di 24 ore. Quanto accaduto era stato ripreso da alcuni ragazzini con lo smartphone.

"In merito alla notizia riportata dagli organi di informazione relativa al veicolo che, all'altezza dello svincolo di Piona, ha effettuato una inversione di marcia percorrendo un tratto di SS36 contromano - fa sapere l'Amministrazione comunale in una nota - si rende noto che la polizia locale di Colico, in collaborazione con la polizia stradale, ha individuato l'automobile e identificato il conducente. Il trasgressore è stato sanzionato e la patente è stata ritirata". Non si tratta però di un caso isolato, in più di un'occasione nei mesi scorsi la Stradale ha individuato e sanzionato vetture in contromano lungo la statale 36 in zona lago.