Statale 36, attraversamento di Lecco chiuso per allagamenti

Allagamenti anche lungo la Statale 36 a causa della forte perturbazione che ha colpito il territorio lecchese nella notte. Il tunnel dell'attraversamento di Lecco è stato momentaneamente chiuso nella prima mattinata di oggi, giovedì 8 settembre, per permettere le opere di messa in sicurezza e ripristino della strada.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando cittadino, intervenuti anche in diverse altre località di città e provincia. Alle 8.15 le operazioni sono ancora in corso, in particolare all'uscita per il centro città in direzione nord, con la strada ancora provvisoriamente chiusa. Disagi alla viabilità.

La nota di Anas

In merito all'allagamento del tunnel di Lecco, anche Anas ha diramato una nota alle 8.30. "È temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione del confine svizzero, lungo la SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” al km 51,050, a Lecco, a causa di un allagamento all’interno della galleria. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile".