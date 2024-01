Statale 36, auto contromano imbocca l'ingresso nel tunnel di Lecco

Due settimane fa un'auto che inverte il senso di marcia sulla Statale 36 per aver mancato lo svincolo di Piona. L'altra sera una macchina che sale sulla pista ciclopedonale del Bione per evitare la coda. Oggi, domenica 28 gennaio, un altro episodio molto pericoloso sulle strade lecchesi con una vettura che ha imboccato contromano l'ingresso dell'attraversamento cittadino alla rotonda tra il centro commerciale Meridiana e lo stadio.

Il fatto è stato segnalato con tanto di foto da alcuni viaggiatori sui social e, stando alle testimonianze riportate nel gruppo Facebook "Sei di Lecco se... 2.0 (il vero)", il fatto sarebbe avvenuto alle 15.15 e la persona alla guida è stata fermata appena in tempo dagli altri automobilisti che si sono visti la macchina arrivare contro senso.

Se la vettura avesse proseguito per un'altra cinquantina di metri sarebbe entrata infatti contromano nel tunnel della Statale 36 che attraversa Lecco, creando a quel punto un pericolo davvero elevato per chi viaggiava nel tunnel in direzione nord o quantomeno ai mezzi usciti allo svinvolo per il centro città.

Un pericolo scampato, con "l'attenuante" che rispetto agli altri casi segnalati a inizio articolo, questa volta almeno non c'è stata la volontà di violare il Codice della strada. Si sarebbe trattato infatti di una distrazione, o comunque di un errore da parte delle due persone in auto, due donne probabilmente straniere, fermate appena in tempo e senza, fortunatamente, incidenti.