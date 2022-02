Statale 36, auto in fiamme allo svincolo di Bellano

Paura, disagi e Superstrada 36 momentaneamente chiusa sull'Alto Lago per una macchina in fiamme. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire alle 16 di oggi, giovedì 17 febbraio, lungo la SS36 in direzione sud, allo svincolo di Bellano per spegnere il rogo che aveva avvolto una vettura.

Ancora al vaglio dei soccorritori giunti sul posto l'esatta dinamica dell'accaduto. Per fortuna non ci sono stati feriti. I pompieri sono intervenuti con 3 automezzi da Lecco e Bellano. La Statale 36 è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento. Di recente sempre lungo la SS36 un'altra vettura era andata a fuoco, ma nel tunnel della Lecco-Ballabio.