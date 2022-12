Distacco di materiale in galleria, Statale 36 chiusa tra Bellano e Abbadia

Nuovi disagi lungo la Statale 36 a lago. A seguito del distacco di materiale in una galleria, la strada è provvisoriamente chiusa per motivi di sicurezza dalla prima mattinata di oggi, mercoledì 7 dicembre. Lo ha confermato alle ore 7 il Comune di Bellano, e se ne sono accorti i tanti automobilisti in coda lungo la provinciale tra Lierna, Mandello e Abbadia, con il traffico fortemente rallentato all'ora di punta.

Per i mezzi pesanti l'uscita obbligata è a Colico

"La SS36 direzione Milano è chiusa al traffico da Bellano ad Abbadia a causa di distacco di materiale da una galleria - ha fatto sapere l'Amministrazione comunale - Il percorso alternativo è lungo la strada SP 72, uscita obbligata a Bellano. Per i mezzi pesanti l'uscita obbligata è a Colico proseguendo verso Lecco sempre sulla SP72. Seguiranno aggiornamenti".

La nota di Anas: "Caduta di calcinacci nella galleria di Luzzeno"

Alle 9 è arrivata anche la conferma della notizia da parte di Anas: la provvisoria chiusura della SS36 a lago è stata presa per caduta di calcinacci nella notte nella galleria di Luzzano. "La strada statale 36 'Del Lago di Como e dello Spluga' è chiusa provvisoriamente al traffico, dalla notte scorsa, a seguito della caduta di calcinacci nella galleria Luzzeno al km 61,270, nel tratto compreso tra Bellano e Abbadia - si legge nella nota dell'ente strade - Per effetto della chiusura della galleria e per consentire il filtro dei mezzi pesanti, su richiesta della Polizia stradale è stato chiuso temporaneamente lo svincolo di Fuentes al km 0,700 sulla strada statale 38 'Variante di Morbegno' con uscita obbligatoria a Colico-Trivio Fuentes".

Sul posto sono presenti le squadre Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per le verifiche in galleria e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.