Statale 36, galleria Montepiazzo chiusa per verifiche

La Statale 36 è momentaneamente chiusa al traffico in zona lago, nei pressi della galleria Montepiazzo in direzione sud. I Vigili del fuoco stanno infatti intervento per effettuare una serie di verifiche sugli impianti all'interno della stessa galleria Montepiazzo che si trova nel territorio comunale di Dervio.

Al momento la tratta di superstrada in direzione Lecco non è dunque percorribile. Sul posto si trovano anche gli agenti della Polizia stradale e personale di Anas. Nuovi disagi al traffico quindi per i tanti automobilisti che viaggiano lungo la Statale 36. Sempre questa mattina erano stati segnalati incolonnamenti a causa di un cavo elettrico pendente in galleria in zona Alto Lago. Ora le verifiche in corso alla Montepiazzo.