Statale 36 a lago, paura per un camion in fiamme. Strada chiusa

Un altro camion in fiamme lungo la Statale 36 a lago. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina, martedì 14 marzo, per spegnere l'incendio che ha interessato un autoarticolato che trasportava mangime. Il mezzo è stato avvolto dal fumo mentre viaggiava lungo la SS36 in direzione nord, all'altezza del km 67, nel comune di Lierna, poco prima di entrare nelle gallerie Scoglio e Fiumelatte.

Una volta scattato l'allarme, sul posto si sono subito portati i pompieri del comando di Lecco con due mezzi, un'autopompa serbatoio e un'autobotte. Alle 9.30 l'intervento è ancora in corso. A causa del veicolo in fiamme la Statale 36 è stata provvoriamanete chiusa in quella tratta di strada, con uscita obbligatoria ad Abbadia verso la Sp72. Stando alle prime informazioni a disposizione, fortunatamente non ci sarebbero persone ferite.