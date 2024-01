Manca lo svincolo e torna indietro contromano, manovra azzardata sulla Statale 36

Ha con ogni probabilità mancato lo svincolo di Piona l'automobilista che nel tardo pomeriggio di giovedì 4 gennaio ha deciso di tornare indietro, contromano, lungo la Statale 36. Come illustrato dai colleghi di SondrioToday, è stata una manovra azzardata, compiuta per una trentina di metri nei pressi dell'uscita per la località di Colico, che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente gravi. Un episodio pericoloso e non nuovo, visto che sempre sull'Alto Lago lecchese si erano già verificati in passato pericolosi ingressi contromano lungo la SS36.

Ad immortalare la scena di ieri un gruppo di ragazzini con lo smartphone, spettatori di quanto accaduto dal cavalcavia che sovrasta la strada a scorrimento veloce che dalla Valtellina conduce verso Lecco. Nel video, divenuto virale in pochissime ore sui social network, si vede chiaramente l'automobilista muoversi radente al guardrail, sfiorato dalle auto che all'imbrunire si recano verso la provincia di Sondrio. Obbligato ad invadere la corsia sud della SS36 per raggiungere il proprio obiettivo, lo spericolato autista dopo qualche istante riesce ad imboccare la rampa di decelerazione.