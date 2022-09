Statale 36, veicolo in avaria e code nel tunnel del Barro

Veicolo in avaria e code nel tunnel del Barro nella tarda mattinata di oggi, domenica 4 settembre. I disagi si sono verificati dalle ore 11 in avanti a seguito di una vettura che si è fermata lungo la direttrice della Statale 36 in direzione Sondrio, all'altezza dei territori comunali di Civate e Galbiate.

Stando alle prime informazioni raccolte non ci sarebbero fortunatamente feriti. Gli incolonnamenti sono durati per alcune decine di minuti, gravando su un traffico già congestionato per la bella giornata domenicale, con diverse auto diretto verso il lago e la montagna. Sul posto è presto intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale per favorire la ripresa della viabilità in sicurezza e permettere la rimozione dell'auto in panne.