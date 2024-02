Erano stati salvati dalla strada, ma una terribile malattia fulminante non ha lasciato scampo alla sorella. E ora il piccolo Harry lotta con tutte le sue forze, accudito dall'amore delle volontarie, per restare con le zampette aggrappato alla vita.

La vicenda, tristissima, è quella di Harry e Hermione, due gattini abbandonati dai soliti, crudeli esseri umani. La piccola micia non ce l'ha fatta a causa della temibile parvovirosi, un virus molto contagioso tra i felini. Il fratello è stato curato in tempo, ma non è ancora fuori pericolo.

"Questa è la storia di due micini trovati in una colonia che seguiamo a Sirone - racconta Paola Comini, presidente dell'associazione Zampamica 2010 Odv - Qualcuno ha pensato bene di lasciarli in uno scatolone vicino al punto pappa. Per fortuna le nostre volontarie regolarmente si recano a portare cibo e a provvedere alle sterilizzazioni, e hanno notato questi due nuovi esserini spaventati e spaesati. I gattini non potevano restare lì, inizialmente sono stati portati da una delle nostre veterinarie di fiducia per visite ed esami di routine e dopo qualche giorno di osservazione sono approdati a casa di zia Lorella, una volontaria dal cuore grande, che appena ha un posticino libero si rende subito disponibile. Zia Lory li ha chiamati Harry ed Hermione, due splendidi battuffoli".

I sospetti, poi la tragedia

Dopo l'iniziale periodo di diffidenza, causato anche dalle vicissitudini patite in strada, i due gattini si stavano ambientando, quando hanno iniziato a destare sospetti nella volontaria. "Improvvisamente hanno iniziato a non mangiare e a vomitare - continua Comini - Lorella li ha prontamente portati in clinica, ma per la piccola Hermione non c’è stato nulla da fare. Sospetto di parvovirosi fulminante, uno strazio. È stato effettuato il test anche sul fratello, risultato positivo".

Il piccolo Harry, dopo una settimana di terapie 'h24' e un conto di 1.500 euro da pagare per l'associazione è finalmente tornato a casa. "Si sta pian piano riprendendo anche se non è fuori pericolo" sottolinea la presidente di Zampamica cogliendo l'occasione per sensibilizzare sulla temibile patologia che colpisce i gatti. "Con questo racconto ci piacerebbe dire che la parvovirosi ha un vaccino per contrastarla, purtroppo i gatti randagi difficilmente vengono vaccinati per una questione di diffidenza verso l'umano. Il primo ciclo vaccinale consiste in un richiamo dopo la prima somministrazione, e quindi è molto difficoltoso da fare, ma se tutti i gatti di proprietà venissero vaccinati in qualche modo si potrebbe diminuire la trasmissione".

"Collaborando possiamo salvarli"

Sui gattini in tenera età la parvovirosi difficilmente lascia scampo, solo l'assistenza h24 presso una clinica veterinaria e una buona dose di fortuna possono davvero fare la differenza. "Loro due hanno avuto la sfortuna di essere abbandonati e anche su questo punto consigliamo di cuore di rivolgersi alle associazioni. Noi siamo pochi e sempre al collasso, ma con pazienza e calma si riesce ad aiutare tutti. Bisogna però collaborare. Abbandonarli in un uno scatolone significa nella maggior parte dei casi ucciderli. In questo caso hanno avuto la fortuna di trovare la gattara Marinella che si occupa della colonia, ma ancora una volta hanno avuto la sfortuna di contrarre la parvo. Ogni volta che se ne va uno di loro se ne va un pezzetto del nostro cuore. Speriamo di cuore che Harry esca totalmente da questa situazione - conclude Paola Comini -, poi cercheremo una famiglia per lui. Siamo sempre alla ricerca di stalli e volontari, se interessati contattateci. Per informazioni messenger o info@zampamica2010.org".