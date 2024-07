È stata riaperta la Strada Provinciale 72. Sabato 13 luglio una frana ha interrotto il tratto di Fiumelatte, obbligando a deviare il traffico sulla sempre trafficata Strada Statale 36: dopo le verifiche svolte dal personale di Rfi sulla linea ferroviaria a monte, è stato dato il via libera per la riapertura alle ore 14.30, con il ripristino del regolare traffico tra Lierna e Varenna. Riaperta anche la ferrovia.

La frana di Fiumelatte

Un'altra frana tra Lierna e Varenna con la chiusura provvisoria della Sp72 a lago. Il nuovo smottamento - dopo quelli avvenuti nei mesi scorsi sempre a Fiumelatte e nella vicina Perledo - ha colpito nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio la zona della galleria tra i due comuni. Per motivi di sicurezza e per rendere possibile gli interventi di ripristino, poco dopo mezzanotte è stata chiusa la tratta a lago, con deviazione del traffico lungo la Statale 36.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco con un equipaggio partito dal distaccamento di Bellano e l'autoscala giunta dalla Centrale di Lecco. Gli operatori e i tecnici hanno lavorato in particolare sopra la galleria già coinvolta l'anno scorso da un evento franoso e la SP72 è stata chiusa "per accertamenti".

La nuova caduta massi è stata favorita dal maltempo delle scorse ore con forte pioggia e smottamenti anche in altri luoghi della provincia. Tra i danni e i disagi peggiori quelli registrati lungo la Sp 583 a Oliveto (anche qui con chiusura provvisoria della strada a lago nella giornata di venerdì) e a Limonta, dove il nubifragio ha provocato un'impressionante colata di fango e detriti. Il tutto proprio sul fronte lago opposto rispetto alla Sp72 tra Lierna e Varenna.

Interrotto anche il servizio ferroviario

Nella prima mattina di sabato, il comune di Lierna ha inviato un sms ai cittadini informando della situazione: "Frana - SP 72 chiusa in zona Montagnetta di Fiumelatte. Si comunica la chiusura della SP 72 nel tratto tra Lierna e Varenna in zona Montagnetta di Fiumelatte, causa movimenti materiale roccioso pareti poste a monte. In corso verifiche anche sulla rete ferroviaria soprastante SP 72: pertanto anche il servizio ferroviario è stato interrotto".